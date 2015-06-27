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إعفاء بعض أئمة المساجد بولاية الخرطوم بتهمة الخروج على المسار العام

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إعفاء بعض أئمة المساجد بولاية الخرطوم بتهمة الخروج على المسار العام إعفاء بعض أئمة المساجد بولاية الخرطوم بتهمة الخروج على المسار العام
قالت السلطات المختصة فى العاصمة السودانية الخرطوم إنها أعفت بعض أئمة المساجد فى ولاية الخرطوم بتهمة انحرافهم عن "المسار العام" والخروج على اللياقة من على منابر خطب الجمعة.

واتهم رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم بدر الدين طه، فى تصريح للإذاعة السودانية اليوم الجمعة، بعض أئمة المساجد بالخروج عن اللياقة أثناء خطب الجمعة، وزاد: "تم إعفاء عدد منهم جراء ذلك".

وتابع: "هنالك أئمة ينحرفون عن المسار العام ونصحناهم بأن يرحلوا"، وقال أن خطب الجمعة يجب أن لا تخلو من التوعية والنصيحة لولى أمر المسلمين والمسئولين كافة، وأن يكون ذلك فى إطار الالتزام بالكتاب والسنة.

وأكد طه، أن المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، يسعى لأن تكون الدعوة فى سلم أولويات الولاية والحكومة المركزية.

وكشف عن مشروع يهدف إلى ترقية الأئمة وتطويرهم، قائلا: "إن الجمعة القادمة سيتم افتتاح مشروع الإمام المحترف".

وأشار إلى أن المجلس يريد أن يرتقى بسكن ومعاش الإمام، موضحا أن 150 إماما تقدموا للخطة الإسكانية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد صيانة "الخلاوي".
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