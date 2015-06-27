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طيران التحالف يمنع طائرة تقل الحوثيين من الهبوط فى صنعاء

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طيران التحالف يمنع طائرة تقل الحوثيين من الهبوط فى صنعاء طيران التحالف يمنع طائرة تقل الحوثيين من الهبوط فى صنعاء
أكد مصدر مسؤول بمطار صنعاء الدولى، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف بقيادة منع طائرة عُمانية تقل وفد الحوثيين والمكونات السياسية التى شاركت فى مباحثات جنيف من الهبوط فى مطار صنعاء الدولى.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن طيران التحالف اعترض الطائرة العُمانية التى تقل وفد المكونات السياسية بالإضافة إلى عدد من جرحى التفجيرات التى استهدفت مسجدى بدر والحشوش بصنعاء.

وأشار إلى أن طيران التحالف اعترض الطائرة قبل 10 دقائق من هبوطها فى مطار صنعاء، حيث تم اعتراضها فى أجواء محافظة مأرب شمال العاصمة.

وبحسب المصدر، فإن الطائرة كان لديها تصريح الإقلاع من العاصمة العُمانية مسقط والهبوط فى مطار صنعاء، وحتى اللحظة لم تتبين أسباب اعتراض الطائرة من قبل طيران التحالف.

وفى وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن وفد المكونات السياسية اليمنية غادر بعد ظهر اليوم العاصمة العُمانية مسقط، متوجهاً إلى اليمن.

ويتألف الوفد من حوالى 20 مشاركاً من الحوثيين وأعضاء فى حزب المؤتمر الشعبى العام وأحزاب أخرى، كانت قد شاركت فى مباحثات جنيف التى عقدت فى منتصف الشهر الجارى، دون التوصل لأى اتفاق مع الوفد المشارك باسم اليمنية لوقف إطلاق النار فى اليمن.
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مصر 365

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