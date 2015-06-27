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وزير الداخلية الكويتى: لن يرتاح لنا بال حتى نتوصل لمنفذى التفجير

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وزير الداخلية الكويتى: لن يرتاح لنا بال حتى نتوصل لمنفذى التفجير وزير الداخلية الكويتى: لن يرتاح لنا بال حتى نتوصل لمنفذى التفجير
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى، الشيخ محمد الخالد الصباح، أن الوزارة بكافة أجهزتها "لن يرتاح لها بال ولن تألوا جهدًا حتى تتوصل إلى الجناة فى حادث انفجار مسجد الإمام الصادق ومن يقف وراءهم وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما ارتكبته أيديهم الآثمة من عمل إرهابى خسيس وجبان".

وقال الشيخ محمد الخالد فى تصريح للصحفيين، الجمعة، خلال زيارته للمستشفى الأميرى للاطمئنان على صحة المصابين فى الانفجار أن زيارة أمير الكويت فى وقت مبكر لموقع الحدث "ما هى إلا دليل واضح على لحمتنا الوطنية وأننا بلحمتنا الوطنية وبتكاتفنا سنفوت الفرص لمن يريد العبث بأمننا"، مؤكدًا أن رجال الأمن يعملون على مدار الساعة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

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