الاتحاد الإفريقي يقرر إيقاف محمد هاني 3 مباريات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الظهير الأيمن للنادي الأهلي محمد هاني ثلاث مباريات وذلك على خلفية طرده أمام الإفريقي التونسي.

وأكد علاء عبد الصادق المشرف على قطاع الكرة بالأهلي أن النادي استلم خطابا من الكاف يبلغه فيه بإيقاف اللاعب الشاب لثلاث مباريات في الكونفدرالية.

وكان هاني قد تعرض للطرد بشكل مباشر في لقاء الإياب أمام الإفريقي التونسي الذي أقيم في ستاد رادس قبل عدة أسابيع.

وعلى ذلك لن يكون بمقدور هاني المشاركة في منتصف مباريات دور المجموعات أمام الترجي والنجم الساحلي التونسيين، والملعب المالي.