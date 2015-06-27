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مستشفى الأهلي – مصاب جديد وعودة وليد وإكرامي خارج الترجي

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مستشفى الأهلي – مصاب جديد وعودة وليد وإكرامي خارج الترجي مستشفى الأهلي – مصاب جديد وعودة وليد وإكرامي خارج الترجي

لن يستطيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي اللحاق بلقاء فريقه الذي من المقرر أن يقام الأحد المقبل أمام الترجي التونسي في أولى جولات المجموعة الأولى في بطولة الكونفدرالية.

وكان إكرامي قد تعرض للإصابة في لقاء الإفريقي التونسي الذي أقيم قبل عدة أسابيع، ومنذ ذلك الحين وهو يغيب بسبب تلقيه العلاج.

وعاد إكرامي للمشاركة في مران الأهلي يوم الجمعة حيث قام بالركض، وتدرب يوم السبت بشكل منفرد مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى، لكنه لن يستطيع اللحاق باللقاء بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وفي ظل الأنباء السيئة للأهلي، تعرض مدافع الفريق سعد سمير للإصابة بكدمة في مفصل الكاحل، ولم يكن بمقدوره إكمال مران الفريق الذي أقيم يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يستطيع اللاعب المشاركة في مران السبت، على أن تتحدد إمكانية لحاقه بلقاء الترجي من عدمها بعد نهايته.

أما في سياق الأنباء الجيدة فقد انتهت كل آلام وليد سليمان حيث كان يشعر ببعض الإجهاد في العضلة الخلفية، وشارك في التدريبات الجماعية.

فيما عاد محمد نجيب للمشاركة في التدريبات بعدما غاب عنها يوم الخميس بعدما رزق بمولودته تيا.

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