حظك اليوم السبت 27 – 6 - 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على المستوى العاطفى والاجتماعى

2- حظك اليوم برج الثور يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والاجتماعى

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لبرج "الجوزاء" على المستوى العاطفى والاجتماعى

4-حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على المستوى العاطفى والاجتماعى

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على المستوى العاطفى والاجتماعى

6- حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى العاطفى والاجتماعى

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى العاطفى والاجتماعى

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على المستوى العاطفى والاجتماعى

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على المستوى العاطفى والاجتماعى.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على المستوى العاطفى والاجتماعى والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 27 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت للحياة العملية والعاطفية

>لا تقولى له بأنك مخطئ رجل الحمل يفوق مواليد الأبراج الأخرى بصدقه ونظافة حبه وهو لا يخون أبدا، رومانسى جدا وسيحزن كثيرا عندما لا تتجاوبين مع كلمات الغزل والشغف والشوق التى يتغزل بك>كونى حذرة فى التعامل معه فهو رومانسى حالم ويريدك هكذا>على شريكة برج الثور ألا تقاطعه فى الحديث الثور ليس حالما كالدلو ولا مخيبا لقلوب النساء كالأسد وغير مبدع أو بأنى قصور فى الهواء كالحمل لا يهتم بالقشور والأعمال التافهة ولا يطلب المستحيل لهذا يأتيه النجاح الحقيقى مع هذا الزوج> حاولى أن تتفهمى طبيعته الخاصة فهو انسان ناضح ويحبك أن تكونى مثله>راعى تقلب طباع زوجك ومزاجه الارتباط بالزوج الجوزاء بسيط ولذيذ شرط أن لا تصاحبه المعاناة وعليك أن تتذكرى باستمرار أن لديه جوهرا ومشاعر روحية خاصة به بالذات ولا يرغب فى تقاسمها مع أحد حتى معك أنت لا تعقدى الأمور ولا تأسف لعلاقتك>اتركى له مساحة من الحرية فهذا أفضل لكما ولاستمرار العلاقة>اجعليه يؤمن بأنك له وحده ، ولكى تفهميه عليك ببذل جهود كبيرة للوصول إلى قلبه ورغم أن مظهره الخارجى يجعله عبوسا وباردا إلا أن قلبه طيب>هذا رجل من طراز خالص عليك بذل جهد معه للوصول إلى حقيقة ومكنون طبيعته ومشاعره>احترميه كما يحس ويطلب، الزوج مهووس بالمغامرات العاطفية وبناء عليه من السهل جدا إيقاعه بالمصيدة الأسد بطبعه غيور وبدون حدود لذلك فإذا اختارته المرأة فهى ملكت جسدا وروحا>عليك أن تتعاملى مع جنونه بالعقل والمنطق وإذا لم تكونى جديرة بهذا فلا تقربى الارتباط بهذا الرجل>لا تحاولى الكذب عليه أو خداعه الزوج العذراء ليس من الرجال الذين يلقون القصائد الشعرية تحت نوافذ معشوقاتهم ولن يصعد اليك حتى لو جهزت له ما يطلبه للصعود ويفضل دخول البيوت من أبوابها>إنسان عقلانى جدا فإذا كنت طالبة للرومانسية فهذا لا يليق بك>فى أمور العشق والغرام يظهر الميزان تفوقه على جميع الأبراج الأخرى مواليد هذا البرج هم من اخترعوا الحب وأوصلوه إلى أعلى درجات العشق الحالة الوحيدة التى يشعر فيها رجل الميزان بعدم الارتياح هو ارتباطه من امرأة متسلطة أو مزاجية ومترددة>تتمنى كل النساء الارتباط به فإذا ما توافقت رغباتكم فأنت الملكة وافردى له جناح الأنوثة سيكون عبدا له>كونى حذرة جدا وإياك واستفزازه إذا كنت مخلصة له وتثقين به بشكل كامل وتشاطرينه أفكاره وطموحاته فإنه سيتفهمك جيدا> شخصيته قوية تتطلب معاملة من نوع خاص فإذا كنت قادرة عليها فأهلا>اسمحى لرجل برج القوس أن يعيش الحياة منطلقا كل فترة لا تكونى غيورة متشككة به لا تسأليه عما يفعل واتركى له مساحة من الحرية سيعود لك رجلا مختلفا وحاولى أن تنظرى للعالم بعيونه>تحاشى الثرثرة والكلام الذى لا فائدة منه>الزوج الجدى ليس من الرجال الذين يقدمون على الزواج بسرعة وبعد وقت يندمون وهو ينفذ كل شىء بدقة وبهدوء وفترة الاختبار لديه طويلة>تخلى عن القلق المبالغ وكن اقتصاديا>عليك التعود مع رجل برج الدلو على كل ما هو غريب وغير منطقى عيشى معه حياة المغامرات، لأن طبيعته منطلقة يتهرب من الزواج كثيرا ولكنه إذا قرر الزواج سيكون قرارا مبنيا على الصداقة.>أيامك سعيدة مع هذا الرجل فلا تضيعى الوقت فى التفكير>تذكرى جيدا أن زوجك الحوت سريع الغضب وتستهويه أشياء غير عادية ويفهم فى علوم النفس واليوجا وقراءة الكف عندما تستحوذ عليه حالة من الكآبة والحزن اتركى كل شىء وحاولى الترويح عنه افعلى ما يسعده عندها ستنفرج أساريره ويعود إلى طبيعته>كونى صديقة ستكونين له ملء الدنيا والملكة المتوجة