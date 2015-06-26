بالصور.. الإسكندرانية يفطرون على الزفة الصعيدى وآخرون يشتبكون بسبب الوجبات

سادت حالة من الهرج والمرج على كورنيش الإسكندرية ساعة أذان المغرب، بسبب سوء تنظيم مائدة الإفطار فى المنطقة ما بين ستانلى وسيدى جابر، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالى من أجل الحصول على وجبة مجانية.

وغضب بعض الأهالى بسبب عدم استلامهم وجبه الإفطار المقدمة من المنظم والمتطوعين، وقيام بعض الشباب بالتهافت على عربات تقديم الطعام للأهالى والاشتباكات بالأيدى والكراسى من أجل الحصول على الوجبات المجانية، بينما حصل البعض الآخر على وجبات مجانية واستمتعوا بوجبة الإفطار على المائدة وقامت بعض الفرق الموسيقية بعزف المقطوعات الموسيقية وتفاعل معها الجمهور السكندرى بالغناء .

وقال مسعد مصطفى، من منطقة الإبراهيمية إن المائدة الأفطار فكرتها جيدة للغاية ولكنها كانت محتاجة تنظيم أكثر من ذلك بسبب عدم وجود سواسية بين الأهالى فى الحصول على الوجبات فهناك أسر لم تتناول وجبة الإفطار وغضبوا من سوء التنظيم .

وأضاف أن الاشتباكات التى وقعت بين الأهالى سببها الأساسى هو سوء تنظيم الحفل الذى من المفترض أن يكون أفضل من ذلك وخاصة فى المنطقة الممتدة من ستانلى وحتى سيدى جابر وهى المخصصة للأهالى ولا يوجد فيها متطوعون من أصحاب المطاعم .



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