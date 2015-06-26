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بالصور.. الإسكندرانية يفطرون على الزفة الصعيدى وآخرون يشتبكون بسبب الوجبات

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سادت حالة من الهرج والمرج على كورنيش الإسكندرية ساعة أذان المغرب، بسبب سوء تنظيم مائدة الإفطار فى المنطقة ما بين ستانلى وسيدى جابر، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالى من أجل الحصول على وجبة مجانية.

اليوم السابع -6 -2015

وغضب بعض الأهالى بسبب عدم استلامهم وجبه الإفطار المقدمة من المنظم والمتطوعين، وقيام بعض الشباب بالتهافت على عربات تقديم الطعام للأهالى والاشتباكات بالأيدى والكراسى من أجل الحصول على الوجبات المجانية، بينما حصل البعض الآخر على وجبات مجانية واستمتعوا بوجبة الإفطار على المائدة وقامت بعض الفرق الموسيقية بعزف المقطوعات الموسيقية وتفاعل معها الجمهور السكندرى بالغناء .

اليوم السابع -6 -2015

وقال مسعد مصطفى، من منطقة الإبراهيمية إن المائدة الأفطار فكرتها جيدة للغاية ولكنها كانت محتاجة تنظيم أكثر من ذلك بسبب عدم وجود سواسية بين الأهالى فى الحصول على الوجبات فهناك أسر لم تتناول وجبة الإفطار وغضبوا من سوء التنظيم .

اليوم السابع -6 -2015

وأضاف أن الاشتباكات التى وقعت بين الأهالى سببها الأساسى هو سوء تنظيم الحفل الذى من المفترض أن يكون أفضل من ذلك وخاصة فى المنطقة الممتدة من ستانلى وحتى سيدى جابر وهى المخصصة للأهالى ولا يوجد فيها متطوعون من أصحاب المطاعم .

اليوم السابع -6 -2015
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