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أنباء عن فض اعتصام "مصر للطيران" خلال ساعات بعد لقاء "المعداوي"

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أنباء عن فض اعتصام "مصر للطيران" خلال ساعات بعد لقاء "المعداوي" أنباء عن فض اعتصام "مصر للطيران" خلال ساعات بعد لقاء "المعداوي"
رئيس رابطة الطيارين لـ"الوطن": سنرفض العمل في رحلات خارج جداولنا والتحرك من وإلى الشركة بسياراتنا

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 5 دقائق

يعقد المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني، اجتماعا الآن مع طياري " للطيران" المعتصمين بغرفة عمليات الشركة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للاستماع لمطالبهم ووضع جدول زمني لحل المشاكل الخاصة بالشركة.

وقال الطيار أحمد يونس رئيس رابطة الطيارين، في تصريح لـ"الوطن"، إن هناك نحو مائة طيار معتصمين، مطلبهم الرئيسي إقالة رئيس قطاع العمليات بالشركة، وتحقيق المطالب الخاصة بالطيارين التي تم تقديمها أكثر من مرة للوزارة.

وأضاف يونس أن الطيارين سيرفضون العمل في رحلات خارج جداولهم، وهو ما سيصيب "مصر للطيران" للخطوط الجوية بالتخبط، خاصة في ظل احتياج الشركة لطياريها في رحلات خارج جداولهم المحددة، كما سيرفض الطيارون التحرك من وإلى الشركة بسياراتهم الخاصة.

ومن جهته، أوضح المعداوي للطيارين المعتصمين أنه لا صحة لما تردد عن زيادة رواتب بعض الفئات بالشركة، مؤكدا أنه يقدِّر الدور الذي قام به الطيارون بعد الثورة ورفضهم الانضمام للمطالب الفئوية، وسيتم الاستجابة لكافة الطلبات المشروعة للطيارين.

وكشف مصدر من الطيارين المعتصمين أن الاعتصام سيتم إنهاؤه خلال الساعات المقبلة، بعد وعد الوزير بالاستجابة لمطالب الطيارين.

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