أوقاف الدقهلية تمنع حازم شومان من خطبة الجمعة ببلقاس

أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، ومدير مديرية الدقهلية، أن الأوقاف منعت الداعية السلفى حازم شومان من أداء خطبة الجمعة بالمجمع الإسلامى بالمركزية فى الحفير شهاب الدين بقرى بلقاس بمحافظة الدقهلية، برغم كونه مسجدا أهليا وذلك لرغبته فى أداء الخطبة دون ترخيص رسمى من الوزارة.

وأضاف "زيادة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية أوقاف الدقهلية منعت أيضا الدكتور محمد الزغبى بالمجمع الإسلامى والستامونى بمركز بلقاس بالدقهلية، وأن الأوقاف ستقف فى وجه أى شخص يحاول الاقتراب من المنبر دون تصريح رسمى من الجهة المختصة.