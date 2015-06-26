حبس نيجيرى أوهم مواطنًا بقدرته على تحويل الأوراق لدولارات بشبرا الخيمة

أمر وليد مندور، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس شخص نيجيرى الجنسية أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على صاحب مصنع وإيهامه بقدرته على تحويل الأوراق إلى دولارات.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغًا من صاحب مصنع حصير بلاستيك بأنه تعرف على شخص يدعى "موس أبوليتا" (نيجيرى الجنسية) عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومنذ حوالى خمسة أيام وصل المشكو فى حقه إلى القاهرة وتقابل معه بمنطقة المعادى واصطحبه إلى المصنع ملكه حيث أوهمه بقدرته على تحويل الأوراق العادية إلى عملة الدولار الأمريكى وطلب منه مبلغ 5200 دولار أمريكى لشراء "مادة الزئبق" ومادة أخرى تساعد على تحويل الأوراق إلى دولارات، وأضاف أن المتهم موجود بمسكنه وبحوزته تلك الأوراق.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم بمسكن المبلغ وبحوزته هاتف محمول وخزينه بداخلها عدد 29 لفافة بها أوراق سوداء اللون بمقاس ورقه المائة دولار الأمريكى.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.



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