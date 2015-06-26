مدير أمن الشرقية يزور أمين شرطة فى منزله بعد إصابته على أيدى الإخوان

زار اللواء مليجي فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، اليوم الجمعة، برفقته اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، أمين الشرطة "رضا سعيد قاسم" من قوة مرور أبوحماد، فى منزله، بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ثانى أيام رمضان، حيث قاموا بالتعدى عليه بقالب طوب أثناء تصادف عودته من عمله، وتنظيم مسيرة علي طريق الصوة.

وأكد مدير أمن الشرقية لأمين الشرطة أنه لن يترك حقه، وأن مدير المباحث يشرف على فريق بحث جنائى يرأسه الرائد أحمد نصار رئيس مباحث أبو حماد، لتحديد هوية المعتدين عليه لضبطهم وتقديم للعدالة لينالوا العقاب الذى يستحقونه وفقا للقانون.