اصابة مواطنين في مشاجرة بين أسرتين برأس الخيمة

أصيب مساء أمس عدد من المواطنين بإصابات متفاوتة بسبب مشاجرة وقعت بين أسرتين في احدى مناطق رأس الخيمة.



> وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن ورود بلاغ بوقوع مشاجرة مساء أمس بين بعض أفراد أسرتين مواطنتين في إحدى مناطق الامارة، نتيجة لبعض الخلافات الشخصية بينهم، نتج عنها إصابة عدد من المواطنين بإصابات بسيطة، وإصابة أحدهم بإصابات متوسطة، وقد تمكنت الشرطة من السيطرة على المشاجرة وإحتواء الموقف، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال التحقيقات في الواقعة.



> وناشدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الابتعاد عن مثل تلك السلوكيات والممارسات التي تعتبر غريبة وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد مجتمعنا، ومن شانها أن تعكر صفو الأمن و تقلق راحة الأسر والأفراد في المجتمع، وتعرضهم للمسائلة القانونية باعتبار المشاجرات سلوك يعاقب عليه القانون، داعين الجميع إلى اللجوء للشرطة في حال وجود أية خلافات أو مشاحنات للعمل على حلها بالطرق السلمية و الابتعاد عن العنف و المشاجرات.

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