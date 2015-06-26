القبض على عامل وعاطل بحوزتهما 50 كيلوجرام بانجو بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى بمحافظة قنا القبض على عاطل وعامل قبل ترويجها كمية من نبات البانجو المخدر.

وتلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بتمكن النقيب هشام عمران، معاون وحدة مباحث نجع حمادى من ضبط عماد.ح.و 30 عامًا عامل أجرى، وأبو السعود.ش.ا 33 عامًا، عاطل، بحوزتهما 50 كيلو من نبات البانجو المخدر أثناء استقلالهما تروسيكل بنجع حمادى، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.