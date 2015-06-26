بالفيديو.. مصدر أمنى: انفجار مدينة الإنتاج الإعلامى نتج عن محدث صوت

أكد مصدر أمنى بأن الانفجار الذى وقع بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى نتج عن انفجار محدث صوت أمام حرم المدينة بطريق الواحات، ويمشط رجال المفرقعات حاليا المنطقة خشية وجود عبوات متفجرة .إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت غرفة عمليات مطافئ 6 أكتوبر تلقت بلاغا بسماع دوى صوت عال فى محيط مدينة الإنتاج الإعلامى وتوجه خبراء المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية للوقوف على ملابسات الواقعة.
>انتقال خبراء المفرقعات بعد سماع دوى انفجار بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى
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كانت غرفة عمليات مطافئ 6 أكتوبر تلقت بلاغا بسماع دوى صوت عال فى محيط مدينة الإنتاج الإعلامى وتوجه خبراء المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية للوقوف على ملابسات الواقعة.
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>انتقال خبراء المفرقعات بعد سماع دوى انفجار بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى
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