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بالفيديو.. الإرهاب يضرب الكويت وتونس فى إطلالة إخبارية مع هاجر العادلى

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بالفيديو.. الإرهاب يضرب الكويت وتونس فى إطلالة إخبارية مع هاجر العادلى بالفيديو.. الإرهاب يضرب الكويت وتونس فى إطلالة إخبارية مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

- الرئاسة تدين الأحداث الإرهابية فى الكويت وتونس وفرنسا

- الخارجية ترفض البيان الأمريكى حول حقوق الإنسان..وتؤكد: معلوماته مغلوطة

- الانتهاء من الاستعدادات الأولية لأطول مائدة إفطار بالإسكندرية

- وزير : زيادة المطروح من اللحوم السودانية بسعر 40 جنيها للكيلو

- لجنة الكرة بالأهلى تستقر على إقالة “فتحى مبروك” نهاية الموسم

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مصر 365

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