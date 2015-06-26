محافظ الإسكندرية: "إحنا مش جايين نأكل إحنا جايين ننجح الاحتفالية"

أكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أن المشاجرات من قبل بعض المواطنين على مائدة الافطار لم تؤثر على احتفال أطول مائدة إفطار فى العالم .

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تعليقا على الاشتباكات التى حدثت بسبب نقص الوجبات المجانية على مائدة الإفطار: "إحنا مش جايين ناكل إحنا جايين ننجح الاحتفالية" جاء ذلك على هامش الإعلان عن فوز المحافظة فى ضرب الرقم القياسى لأطول مائدة فى العالم بضعف المسافة التى كانت مقدرة بـ3400 متر.



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