الأمن القومى الأمريكى يحذر من هجمات إرهابية خلال الاحتفال بعيد الاستقلال

أصدرت أجهزة الأمن الأمريكية تحذيراً من "تهديدات إرهابية محتملة" قد تستهدف "يوم الاستقلال" فى الرابع من يوليو المقبل.

وأكد مسؤولون أمنيون لـ"CNN " اليوم الجمعة، أن التحذير المشترك صدر عن وزارة الأمن الداخلى، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، والمركز الوطنى لمحاربة الإرهاب، ضمن نشرة استخباراتية، تم توزيعها على مختلف الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة.

ولم تتطرق النشرة إلى تهديد أو مخطط بعينه، وإنما تضمنت تحذيراً عاماً من تهديدات محتملة، وأشارت إلى أن عناصر متشددة قد تقوم بتنفيذ هجمات خلال "يوم الاستقلال"، أو للرد على الرسوم التى اعتبرت مسيئة للنبى محمد.

وكانت CNN قد ذكرت فى تقرير لها قبل عدة أسابيع، أن مسؤولى الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة يعتبرون أن التهديدات الإرهابية، من قبل "الإسلاميين المتشددين"، التى تواجهها الولايات المتحدة، هى الأكبر منذ سنوات.

ويخشى مسؤولو الأجهزة الأمنية من "هجمات محلية محتملة" قد تستهدف عطلة "يوم الاستقلال" فى الرابع من الشهر المقبل، أو زيارة البابا فرانسيس للولايات المتحدة.