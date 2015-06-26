الشرطة التونسية تضبط أحد منفذى حادث "سوسة" بعد تبادل إطلاق النيران

تداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" رواية مفادها وجود تبادل إطلاق النيران بين مسلحين وقوات الأمن التونسية بالقرب من قاعة أفراح "الصغير" بأكودة، وأن الإرهابى الثانى المتورط فى الحادث الإرهابى الذى طال فندق بمدينة سوسة الساحلية بتونس كان قد تحصن بقاعة الأفراح وحدث تبادل لإطلاق النيران مع أفراد الشرطة التونسية.

ونشر عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة زعموا أنها للإرهابى الثانى بعد قيام قوات الأمن التونسية بإلقاء القبض عليه.

وكان الحادث الإرهابى الذى وقع بتونس ظهر اليوم الجمعة أسفر عن سقوط 27 قتيلاً ووقوع إصابات بينهم أجانب.



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