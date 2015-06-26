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ماركا: البقاء أم الرحيل .. مستقبل راموس يتحدد خلال 14 يوما

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ماركا: البقاء أم الرحيل .. مستقبل راموس يتحدد خلال 14 يوما ماركا: البقاء أم الرحيل .. مستقبل راموس يتحدد خلال 14 يوما

يتحدد مستقبل سيرخيو راموس مع ريال مدريد سواء بالبقاء أم الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال 14 يوما فقط وقبل بداية الاستعدادات للموسم الجديد.

ويرغب راموس في زيادة راتبه مع اللوس بلانكوس، ولكن فلورنتينو بيريز يرفض كل مطالب المدافع الإسباني، وهذا ما جعل العديد من الصحف تشير إلى أن الأخير يرغب في الرحيل لينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وكان الصحفي الإسباني الشهير جوزيب بيدريرول كشف في برنامجه (Jugones) عن تفاصيل ما جرى بين ريال مدريد وراموس وطلب المدافع الإسباني الرحيل والاستماع لأي عرض مقدم من أجله.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن بيريز وراموس يتفقان على ضرورة حل الأزمة الموجودة بين المدافع وناديه خلال 14 يوما، قبل السفر إلى أستراليا لبدء معسكر الإعداد للموسم المقبل.

ويرغب بيريز في حل أزمة راموس حتى لا تكون هناك أي أزمات مع بداية مشروع المدير الفني الجديد للفريق الملكي رافائيل بينيتث.

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