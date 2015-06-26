أخبار عاجلة

وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
التعليم العالي: أستاذة آداب السويس محولة للتحقيق قبل نشرها مقاطع الرقص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هولاند للإتحاد الأوربي: التعاطف وحده غير كافٍ لمحاربة الإرهاب

Google+ Print
هولاند للإتحاد الأوربي: التعاطف وحده غير كافٍ لمحاربة الإرهاب هولاند للإتحاد الأوربي: التعاطف وحده غير كافٍ لمحاربة الإرهاب

رئيس فرنسا

قال الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند”، بعد الهجوم الإرهابي على مصنع غاز بمدينة ليون الفرنسية، إن التعاطف وحده غير كاف لمحاربة الإرهاب.

وأكد “هولاند”: “في هذا الظرف، أولا وقبل كل شيء، نقدم خالص تعازينا في الضحية؛ إنها مسألة تضامن، فيود المجلس الأوربي الآن التعبير عن تضامنه. وكلنا نتذكر ونضع في الاعتبار ما حدث في بلادنا، وفي بلدان أخرى أيضا، وبالتالي هناك الكثير من التعاطف، ولكن التعاطف لا يمكن أن يكون الحل الوحيد”.

وأردف “هولاند”: “بجانب التعاطف، يوجد العمل والوقاية والردع، وبالتالي ضرورة الدعم والدفاع عن قيمنا وعدم الاستسلام للخوف، والطمأنينة هي مسؤوليتنا في كل الظروف الممكنة، وليس عن طريق نشر الشبهات ولكن في القيام بعملنا كما هو متوقع من قبل الشعب الفرنسي، والمرتبط بحماية شعبنا، وبنفس الوقت معرفة الحقيقة، وتحديد الجماعات والأفراد المسؤولين عن مثل هذه الأعمال”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا