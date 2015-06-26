هولاند للإتحاد الأوربي: التعاطف وحده غير كافٍ لمحاربة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند”، بعد الهجوم الإرهابي على مصنع غاز بمدينة ليون الفرنسية، إن التعاطف وحده غير كاف لمحاربة الإرهاب.

وأكد “هولاند”: “في هذا الظرف، أولا وقبل كل شيء، نقدم خالص تعازينا في الضحية؛ إنها مسألة تضامن، فيود المجلس الأوربي الآن التعبير عن تضامنه. وكلنا نتذكر ونضع في الاعتبار ما حدث في بلادنا، وفي بلدان أخرى أيضا، وبالتالي هناك الكثير من التعاطف، ولكن التعاطف لا يمكن أن يكون الحل الوحيد”.

وأردف “هولاند”: “بجانب التعاطف، يوجد العمل والوقاية والردع، وبالتالي ضرورة الدعم والدفاع عن قيمنا وعدم الاستسلام للخوف، والطمأنينة هي مسؤوليتنا في كل الظروف الممكنة، وليس عن طريق نشر الشبهات ولكن في القيام بعملنا كما هو متوقع من قبل الشعب الفرنسي، والمرتبط بحماية شعبنا، وبنفس الوقت معرفة الحقيقة، وتحديد الجماعات والأفراد المسؤولين عن مثل هذه الأعمال”.