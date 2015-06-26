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“تحيا مصر” تدين تفجيرات الكويت وفرنسا وتونس

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“تحيا مصر” تدين تفجيرات الكويت وفرنسا وتونس “تحيا مصر” تدين تفجيرات الكويت وفرنسا وتونس

تونس

استنكر حسين أبو جاد -منسق عام ائتلاف “تحيا ”- التفجيرات التي وقعت اليوم بالكويت وفرنسا وتونس، والتي وقعت منذ قليل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، قائلًا: إن الإرهاب الغاشم يريد أن يكسر فرحة المصريين بالشهر الكريم وزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

وأضاف أبوجاد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تفجيرات اليوم دليل علي تمدد الإرهاب من جديد في المنطقة العربية، وهو ما يدعو للحيطة والحذر ورفع درجة التأهب لمواجهة التطرف الذي انتشر بقوة.

وأوضح حسين أبوجاد، أن الرئيس عبدالفتاح ، حذر من وقت قريب بتمدد الإرهاب في المنطقة بالجديد، وهو ما يتطلب سرعة إجراء تشكيل القوة العربية العسكرية المشتركة لمواجهة تلك التننظيمات المتطرفة.

وأشار حسين أبوجاد، إلي أنه في الوقت الحالي يتطلب تكاتف القوي السياسية والشعوب العربية حول القيادة السياسية للتصدي للتطرف المنتشر علي أيدي الجماعات الإرهابية.

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