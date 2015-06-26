رابطة وكالات السفر البريطانية تبحث التحرك لعودة جميع السياح من تونس

تعقد رابطة وكالات السفر البريطانية (أبتا) محادثات عاجلة مع منظمى الرحلات السياحية اليوم الجمعة بشأن ما اذا كان ينبغى التحرك لعودة السياح البريطانيين من تونس وإلغاء الأجازات هناك.

وقالت متحدثة باسم الرابطة "يعقد منظمو الرحلات السياحية محادثات بينهم ومع وزارة الخارجية مع سعينا للحصول على مزيد من المعلومات".

وأضافت "لن تكون هناك أى قرارات مفاجئة، ولكن إذا كان هناك أى شخص يفكر فى السفر اليوم أو غدا فإننا ننصح الناس بالاتصال بشركاتهم السياحية".

وحثت وزارة الخارجية أى شخص يشعر بالقلق حول عائلته أو أصدقائه فى تونس الاتصال بها.

>كانت تقارير قد أفادت وجود سياح بريطانيين بين 28 شخصا قتلوا فى التفجير الارهابى الذى وقع اليوم فى تونس، وأكدت وزارة الخارجية أنها تنظر فى هذه التقارير بشكل عاجل، معربة عن استعدادها تقديم المساعدة القنصلية.

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