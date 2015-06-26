حماس: تقرير الخارجية الأمريكية يشجع اإسرائيل على سياسة القتل والإجرام

اعتبرت حركة حماس أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان فى أنحاء العالم يشجع الاحتلال الإسرائيلى على الاستمرار فى سياسة القتل والإجرام.

وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى ـ فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة ـ " إن تقرير الخارجية الأمريكية الذى برأ الاحتلال من جرائمه بحق الشعب الفلسطينى واعتبره هو الضحية يمثل قلبا للحقائق وتشجيعا للاحتلال على الاستمرار فى سياسة القتل والإجرام".

وأضاف " إن هذا التقرير يفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق والمصداقية، ويزيد من الفجوة بين شعوب المنطقة والإدارة الأمريكية، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت أمس الخميس تقريرها السنوى عن وضع حقوق الإنسان فى العالم، هاجمت فيه الفصائل الفلسطينية فى غزة .

وزعم التقرير " أن أسوأ الانتهاكات لحقوق الإنسان التى تعرضت لها إسرائيل تمثلت بالصواريخ التى أطلقها مقاتلون باتجاه أهداف مدنية"، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية قامت بشن عملية الجرف الصامد بين 8 يوليو و26 أغسطس 2014، ونفذت خلالها 5242 غارة جوية، فى حين سقط 4465 صاروخا بحسب سجلات إسرائيل.

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