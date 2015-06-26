تزاحم فى الكويت للتبرع بالدم من أجل مصابى حادث تفجير مسجد الإمام الصادق

تزاحم المئات من الكويتيين والوافدين من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الكويت للتبرع بالدم من أجل انقاذ المصابين جراء حادث التفجير الارهابى الذى وقع اليوم بمسجد الإمام الصادق بمدينة الكويت الذى نتج عنه اصابة ما يقرب من 202 شخص.

وأعلن بنك الدم المركزى أن عدد المتبرعين بالدم بلغ عدة مئات ومازال التوافد مستمرا ، وقالت مراقبة الخدمات الطبية والتوجيه فى ادارة خدمات نقل الدم المركزى الكويتى الدكتورة رنا العبد الرزاق انه ليس هناك أى نقص ملحوظ فى مخزون بنك الدم ، مضيفة أن مخزون البنك يفى بالغرض ، لكن هذا لا يمنع من استقبال التبرعات تحسبا للظروف.

ودعت الجميع الى التبرع بالدم استجابة للنداء الوطنى وما تمر به البلاد جراء العمل الارهابى البغيض الذى تعرض له مسجد الامام الصادق، واشارت الى وجود ازدحام فى قاعات التبرع نتيجة اقبال المتبرعين على التبرع ، لافتة الى استمرار البنك فى استقبال المتبرعين على مدار الايام المقبلة.

وكان الانفجار الذى اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى قد حدث اثناء صلاة الجمعة فى مسجد الامام الصادق الواقع فى منطقة الصوابر وسط مدينة الكويت.

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