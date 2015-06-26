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استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية لمطارى الأبرق وطبرق

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استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية لمطارى الأبرق وطبرق استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية لمطارى الأبرق وطبرق
أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، استئناف رحلاتها إلى مطارى الأبرق، وطبرق؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة، محمد بوسعدة ، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، إن الرحلات إلى مطار الأبرق، عادت بواقع رحلة يومياً عدا يومى الاثنين، والثلاثاء، إلى جانب رحلة إضافية كل يوم ثلاثاء إلى مطار طبرق.

وأكد بوسعدة ، أن جميع الصعوبات والأوضاع الأمنية وأعمال شركات المناولة التى تسببت فى تعليق رحلات الخطوط الليبية تم حلها.
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