استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية لمطارى الأبرق وطبرق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، استئناف رحلاتها إلى مطارى الأبرق، وطبرق؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة، محمد بوسعدة ، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، إن الرحلات إلى مطار الأبرق، عادت بواقع رحلة يومياً عدا يومى الاثنين، والثلاثاء، إلى جانب رحلة إضافية كل يوم ثلاثاء إلى مطار طبرق.

وأكد بوسعدة ، أن جميع الصعوبات والأوضاع الأمنية وأعمال شركات المناولة التى تسببت فى تعليق رحلات الخطوط الليبية تم حلها.

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