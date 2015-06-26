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ميمي عبد الرازق مدربا لسموحة خلفا لطولان

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ميمي عبد الرازق مدربا لسموحة خلفا لطولان ميمي عبد الرازق مدربا لسموحة خلفا لطولان

أقال نادي سموحة حلمي طولان من منصب المدير الفني لفريق الكرة.

وجاء قرار مجلس إدارة سموحة والفريق يحتل المركز الـ12 في جدول الدوري المصري الممتاز.

وكان سموحة قد دخل الموسم تحت لواء حمادة صدقي ثم استبداله بالمدير الفني دينيس لافاني، قبل استقدام طولان.

ونجح طولان في إرسال الفريق لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

لكن نتائج الفريق ساءت في الدوري المصري الممتاز وكان الفريق في مرحلة ما مهددا بالبقاء ضمن الأندية المهددة بالهبوط.

ورغم تحسن النتائج، لكن الأزمات بين إدارة النادي استمرت بينها وطولان، وأخرها الصفقات التي رأى مدرب الزمالك الأسبق أنها لا تناسب سموحة.

ويقود الفريق في الفترة المقبلة ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين والمدير الفني الأسبق للفريق، وذلك حتى نهاية الموسم.

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