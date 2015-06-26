طولان لـ في الجول: حققت في سموحة مالم يحققه أحد.. والمدافع الذي يربطوه بي ذهب للأهلي

قال حلمي طولان المدير الفني المخضرم بعد إقالته من تدريب سموحة إنه راض تماما عن فترته مع الفريق السكندري.

وصرح طولان لـFilGoal.com قائلا: "من بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، معي سموحة بات أول فريق يصل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمسماها الجديد".

وأردف "قبل أن أصل الفريق جمع 17 نقطة من 17 مباراة. الآن جمعنا 30 نقطة من 18 لقاء".

وأكمل "أنا راض عن فترتي".

سموحة اتهم المدرب الأسبق للزمالك أنه كان يتدخل في التعاقدات والصفقات.

أحد التقارير قال إن المشكلة تفاقمت بين طولان والإدارة حين أصر على ضم محمود مرزوق مدافع من المنصورة وهو مواليد 1995.

وأجاب طولان "هذه التقارير غير سليمة. وهذا اللاعب كان معي فعلا، لكنه في النهاية ذهب إلى الأهلي".