للأمهات.. تعرفى على أهم أعراض وأسباب إصابة طفلك بمرض كرون

مرض كرون أحد الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى للأطفال نتيجة أسباب وراثية أو أمراض مناعية أو نفسية.

حول ذلك تقول الدكتور نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر بالعينى، إن مرض كرون هو عبارة عن التهاب فى بعض إجزاء الجهاز الهضمى بسب عوامل وراثية أو نفسية أو مناعية بجهاز المناعة وتزيد نسبة الإصابة به بين الأطفال أصحاب البشرة البيضاء .

وتستكمل د. نهى قائلة "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تظهر على الأطفال نتيجة أصابتهم بمرض كرون وأهمها":

>1)وجود ألم بالبطن .

>2)الإصابة بالحمى بصورة متكررة.

>3)فقدان الوزن .

>4)الإسهال .

>5)نقص الشهية.

>وتتابع د. نهى قائلة "يتم تشخيص مرض كرون من خلال إجراء منظار على الجهاز الهضمى كما يتم إعطاؤه بعض الأدوية التى تحتوى على الكورتيزون".

وأضافت د. نهى قائلة "هناك بعض الأمراض التى تتشابه أعراضها مع أعراض مرض كرون مما يتسبب فى حدوث خلط عند التشخيص مثل الأسهال المزمن الجرثومى أو الطفليى والتهابات الزائدة الدودية والتهاب الأمعاء والقولون وقرحة المعدة ".