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مصدر أمني :منفذ هجوم «سوسة» بتونس مواليد 92

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مصدر أمني :منفذ هجوم «سوسة» بتونس مواليد 92 مصدر أمني :منفذ هجوم «سوسة» بتونس مواليد 92

أحد ضحايا الهجوم على فندق في مدينة سوسة

كشف مصدر أمني تونسي، اليوم الجمعة، أن الإرهابي منفذ الهجوم على فندق في مدينة سوسة، يدعى سيف الدين الرزقي، غير متزوج من مواليد سنة 1992، وينحدر من بلدة قعفور من ولاية سليانة.

وأوضح المصدر وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» أن «الرزقي» كان يتردد على بعض المساجد الخارجة عن سيطرة ، وكان يجتمع في بيت تستأجره عناصر من التيار السلفي الجهادي في مدينة القيروان خلال فترة دراسته الجامعية. وانهى الرزقي شهادة الماجستير في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان.

يذكر أن إرهابيًا يحمل رشاش من نوع كلاشينكوف وبحوزته كمية كبيرة من الذخيرة قد هاجم فندقًا وشاطئًا في منتجع القنطاوي بمدينة سوسة جنوبي تونس مما اسفر عنه سقوط قتلي وجرحي ومصرع الارهابي إثر تعامل القوات الامنية معه. وكانت وزارة الصحة التونسية قد أكدت منذ وقت سابق ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 37 قتيلا و36 جريحا حالة بعضهم حرجة.

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أونا

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