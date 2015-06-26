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محافظ بنى سويف يوجه برصف الشوارع الرئيسية ورد الشىء لأصله

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محافظ بنى سويف يوجه برصف الشوارع الرئيسية ورد الشىء لأصله محافظ بنى سويف يوجه برصف الشوارع الرئيسية ورد الشىء لأصله
وجه المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف بسرعة رصف وإعادة رصف بعض الطرق والشوارع الضرورية على مستوى المحافظة، حيث قام السكرتير العام بتكليف مديرية الطرق بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتحديد واختيار هذه الطرق للبدء فى إجراءات التنفيذ بتكلفة من الخطة العاجلة لصيانة وترميم الطرق التى أمر المحافظ بإعدادها لصيانة وترميم الطرق الإقليمية.

وطالب سليم فى تصريحات صحفية اليوم، بوضع أسس ومعايير لتحديد التعامل والاختصاصات فى كيفية حساب وتحصيل رد الشىء لأصله، وذلك على خلفية قيام بعض الهيئات والشركات والمقاولين وجهات أخرى بأعمال حفر وقطع بالطرق الإقليمية داخل المحافظة دون الالتزام بالناحية المالية أو رد الشىء لأصله مما يتسبب فى انتشار الحفر بها.

وأشار اللواء أحمد على سكرتير عام المحافظة إلى أن إدارة الشئون القانونية بالديوان العام تدرس الكتيب المقترح من مديرية الطرق ويتضمن مجموعة من الأسس والمعايير لكيفية رد الشىء لأصله وتوزيع المسئوليات والاختصاصات على الجهات المعنية تمهيداً للعمل به بعد اعتماده من المحافظ.

وفى السياق أوضح ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2014/2015 والخاصة برصف وإعادة وتمهيد الطرق بنسبة 100% وقبل مواعيدها الرسمية لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات بهذه المشاريع بلغت 62 مليون جنيه.

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مصر 365