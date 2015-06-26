أخبار عاجلة

وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
التعليم العالي: أستاذة آداب السويس محولة للتحقيق قبل نشرها مقاطع الرقص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التحفظ على خراف تنبش فى صناديق القمامة بحى أول الزقازيق

Google+ Print
تحفظ رئيس حلى قسم أول الزقازيق على مجموعة خراف أثناء نبشهم فى صناديق القمامة كعقاب لصاحبهم.

كان على الصناديلى رئيس الحى فى جولة بحى الزهور وشاهد قطيع من الخرفان ينبشون فى الصناديق وأكياس القمامة المعدة للنقل، فأمر العمال المرافقين له بالتحفظ على عدد منهم فى سيارة الحى عقابا لأصحابهم، وإلى حين يصدر الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية تعليماته بقيمة الغرامة المقررة عليه.

يذكر أن هذه الظاهرة تنتشر مؤخرا فى الزقازيق خاصة بمناطق القومية وفلل الجامعة والزهور الراقية ما يشوه مظهرها الجمالى.

رئيس الحي يامر العمل بالتحفظ علي الخرفان -اليوم السابع -6 -2015
>

رئيس الحي يامر العمل بالتحفظ علي الخرفان

العمال يسحبون الخرفان الي سيارة الحي -اليوم السابع -6 -2015
>

العمال يسحبون الخرفان الي سيارة الحي

قطيع الخرفان ينشر في شوراع الزقازيق -اليوم السابع -6 -2015
>

قطيع الخرفان ينشر في شوراع الزقازيق


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365