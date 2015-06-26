التحفظ على خراف تنبش فى صناديق القمامة بحى أول الزقازيق

تحفظ رئيس حلى قسم أول الزقازيق على مجموعة خراف أثناء نبشهم فى صناديق القمامة كعقاب لصاحبهم.

كان على الصناديلى رئيس الحى فى جولة بحى الزهور وشاهد قطيع من الخرفان ينبشون فى الصناديق وأكياس القمامة المعدة للنقل، فأمر العمال المرافقين له بالتحفظ على عدد منهم فى سيارة الحى عقابا لأصحابهم، وإلى حين يصدر الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية تعليماته بقيمة الغرامة المقررة عليه.

يذكر أن هذه الظاهرة تنتشر مؤخرا فى الزقازيق خاصة بمناطق القومية وفلل الجامعة والزهور الراقية ما يشوه مظهرها الجمالى.



>

رئيس الحي يامر العمل بالتحفظ علي الخرفان



>

العمال يسحبون الخرفان الي سيارة الحي



>

قطيع الخرفان ينشر في شوراع الزقازيق