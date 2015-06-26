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موجز المحافظات.. خصم شهر من راتب ضابط لصعقه مسجونا بالكهرباء فى مؤخرته

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موجز المحافظات.. خصم شهر من راتب ضابط لصعقه مسجونا بالكهرباء فى مؤخرته موجز المحافظات.. خصم شهر من راتب ضابط لصعقه مسجونا بالكهرباء فى مؤخرته
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن مجلس تأديب ضباط الشرطة بوزارة الداخلية قرر خصم شهر من راتب العقيد ياسر كمال إبراهيم شوشة مأمور قسم شرطة ثالث المحلة وذلك لقيامه بتعذيب مسجون وصعقه بصاعق كهربائى فى مؤخرته داخل السجن إبان عمله نائبا لمأمور قسم أول المحلة.

وعثر أهالى بشمال سيناء على 3 جثث بها آثار طلقات نارية، وقال الأهالى إن الجثث وجدت ملقاة على طريق فرعى غرب مدينة الشيخ زويد، قريب من الوحدة المحلية لقرية قبر عمير وهى مجهولة الهوية وعليها آثار طلقات نارية.

وأعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن قوات الأمن قتلت 5 عناصر إرهابية فى موقعين بمنطقتى الشيخ زويد ورفح. وأوضحت المصادر أن القوات رصدت مجموعة مسلحة جنوب رفح يستقلون سيارة دفع رباعى، وتم الاشتباك مع المجموعة وتبادل إطلاق النار معهم.

وانتهت المطاردة بتدمير السيارة ومقتل من بها وتشير المعلومات إلى أنهم شخصان مسلحان، ويحملان أسلحة آلية ومواد تصنيع متفجرات، كما اشتبكت القوات مع مجموعة أخرى غرب مدينة الشيخ زويد وتم قتل 3 مسلحين.

وانفجرت قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون تحت سيارة بنت رجل أعمال مسيحى وشقيقة مرشحة على قائمة فى حب بمركز القوصية.

وعادت حركة القطارات خط القاهرة الإسكندرية لطبيعتها بعد توقفها بشكل كامل جراء وقوع انفجار قنبلة بشريط السكة الحديد ( القاهرة – الإسكندرية ) أمام قرية الشراقوة دائرة مركز دمنهور.

واستدرج شاب فى الثامنة عشر من العمر، طفلا عمره 3 سنوات، وتعدى عليه جنسيا خلف منزله بقرية تابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية.

وتظاهر عدد من المواطنين بساحة مسجد القائد إبراهيم، استعدادا لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو. ورفع المتظاهرون لافتات دعم لمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدين أن ثورة 30 يونيو استكمال لثورة 25 يناير، مطالبين بغلق القنوات الإخوانية المحرضة على العنف والكراهية بين جموع الشعب المصرى.

و إلى أهم الأخبار..
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>خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة لصعقه مسجونا بالكهرباء فى مؤخرته
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>العثور على 3 جثث مجهولة بها آثار طلقات نارية غرب مدينة الشيخ زويد
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>مقتل 5 إرهابيين بمناطق الشيخ زويد ورفح فى اشتباكات مع قوات الأمن
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>أمن الغربية يكشف ارتكاب 18إرهابيا 27 عملية بزفتى والسنطة وسمنود
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>القبض على 4 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية
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>انفجار قنبلة بدائية الصنع بشارع كنيسة المطرانية بأسيوط
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>عودة حركة القطارات بعد انفجار قنبلة على شريط السكة الحديد فى دمنهور
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>مدير أمن السويس : تأمين المبانى الشرطية ولن نسمح بأى خروج عن النص فى 30 يونيو
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>شاب يستدرج طفلا 3 سنوات ويعتدى عليه جنسيا خلف منزله بالشرقية
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>محافظة الإسكندرية تقرر علاج "دينا" على نفقة الدولة بعد قيام بلطجى بحرقها
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>بالصور .. مواطنون يتظاهرون بالقائد إبراهيم تحت شعار: 30يونيو تكمل 25يناير
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