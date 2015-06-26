بالصور.. فرحة الإفطار بمساجد الخارجة وتطوع الشباب لإطعام المارة فى الشوارع

رصدت عدسة اليوم السابع بالوادى الجديد مظاهر الفرحة على وجوه المصلين بعد يوم طويل من الصيام فى أجواء الوادى الجديد الحارة حيث يقوم المصلون داخل المساجد بتقديم التمور والعصائر والمياه المبردة فى جلسات دائرية انتظارا للحظة الآذان بما يعكس ملامح الحياة الواحاتية البسيطة.

وتجد أبناء كل حى يتجمعون داخل المسجد وأغلبهم يصطحب معه التمور والعصائر التى تعدها زوجته بطريقة نموذجية كما يحضر البعض الآخر سلطات الفواكه وأفخم أنواع التمور التى تمتاز بها المحافظة لتقديمها للمصلين وخاصة من المغتربين وعابرى السبيل ومن داخل مسجد حى الأمل بمدينة الخارجة رصدنا نموذجا لمظاهر التعاون بين الحاج كمال نسيم والحاج حسن وغيرهم من رواد المسجد فى تجهيز الإفطار للمصلين.

كما يقوم عدد آخر من شباب مدينة الخارجة بالانتشار فى الميادين الرئيسية وخاصة ميدان البساتين لتوزيع المشروبات على المارة وقائدى المركبات قبيل الإفطار والحرص على استيقاف السيارات لمنحهم المشروبات المبردة كما ينتشر فريق آخر عند نقطة الطريق الدائرى لمدينة الخارجة وهو طريق أنشئ حديثا وخال من الخدمات ليقوموا بتوزيع المشروبات على قائدى السيارات وقت الإفطار .



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جانب من لمة المصلين داخل مسجد حى الامل قبل انطلاق مدفع الافطار



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فرحة المصلين باكمالهم يوم الصيام