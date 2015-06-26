القبض على عاطلين مطلوبين فى قضيتى حريق واغتصاب بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثانى من القبض على عاطلين مطلوبين فى قضيتى حريق واغتصاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على كل من المدعو (أ . أ . م . ك) 26 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم ثانى مسجل خطر تحت رقم 414 فئة "ج" سرقات عامة مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2561 لسنة 2013 ادارى ثانى بتهمة الحريق.
والمدعو ( و . م . م) 18 سنة عاطل مقيم حى السلام مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4330 لسنة 2015 جنح ثانى بتهمة اغتصاب. وتم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.