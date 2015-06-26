القبض على عاطلين مطلوبين فى قضيتى حريق واغتصاب بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثانى من القبض على عاطلين مطلوبين فى قضيتى حريق واغتصاب.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على كل من المدعو (أ . أ . م . ك) 26 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم ثانى مسجل خطر تحت رقم 414 فئة "ج" سرقات عامة مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2561 لسنة 2013 ادارى ثانى بتهمة الحريق.

والمدعو ( و . م . م) 18 سنة عاطل مقيم حى السلام مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4330 لسنة 2015 جنح ثانى بتهمة اغتصاب. وتم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.