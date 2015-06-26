المسيرى: الإسكندرية نجحت فى ضرب الرقم القياسى لأطول مائدة فى العالم

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة نجحت فى ضرب الرقم القياسى لأطول مائدة فى العالم بضعف المسافة التى كانت مقدرة بـ3400 متر، مشيرًا إلى أن ممثلة موسوعة جينيس ريكورد ستسلم مساء اليوم الجوائز لفريق عمل "راديو أكتيف" أصحاب الفكرة والمنظمون للمائدة.

وأشار المسيرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الإسكندرية نجحت فى خطف أنظار العالم مساء اليوم بهذا الحدث الكبير الذى شاركت فيه جهات تنفيذية ومنظمات مجتمع مدنى والغرفة التجارية بالمحافظة.

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