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أوباما يهنئ المثليين بقرار المحكمة بالسماح بزواجهم: انتصار لأمريكا

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أوباما يهنئ المثليين بقرار المحكمة بالسماح بزواجهم: انتصار لأمريكا أوباما يهنئ المثليين بقرار المحكمة بالسماح بزواجهم: انتصار لأمريكا
فى أول تعليق له على قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح الحق للمثليين جنسيًا بالزواج فى كافة الولايات الأمريكية، وصف الرئيس أوباما الحكم بأنه "انتصار لأمريكا"، معتبرًا أنه يدشن لمرحلة جديدة من الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة، كما اتصل بأحد أصحاب دعاوى زواج المثليين، أمام المحكمة العليا، جيم أوبرجيفيل، وقدم له التهنئة على الحكم.

وكتب أوباما فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ونشرته "سى -إن- إن" قائلًا: "اليوم يشكل خطوة كبرى فى مسيرتنا نحو المساواة.. لقد أصبح الآن من حق مثليى الجنس الزواج كأى أشخاص آخرين"، وأرفق تغريدته بهاشتاج "الحب ينتصر"، وهو الوسم الذى أطلقه دعاة زواج المثليين على مواقع التواصل.


>- المحكمة العليا تبيح زواج المثليين فى جميع الولايات الأمريكية

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مصر 365

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