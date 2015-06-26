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المرصد السورى: تنظيم "داعـش" يقتل 145 مدنيا فى كوبانى

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المرصد السورى: تنظيم "داعـش" يقتل 145 مدنيا فى كوبانى المرصد السورى: تنظيم "داعـش" يقتل 145 مدنيا فى كوبانى
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب ثانى أكبر مذبحة للمدنيين فى سوريا خلال هجوم شنه على مدينة كوبانى وقرية قريبة منها قتل خلاله 145 مدنيا إلى الآن.

وقال رامى عبد الرحمن رئيس المرصد إن القتال بين وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلى الدولة الإسلامية الذين تسللوا إلى كوبانى الواقعة على الحدود التركية أمس الخميس استمر لليوم الثانى.

وقالت الأمم المتحدة إن هجوما منفصلا للدولة الإسلامية على المناطق التى تسيطر عليها فى مدينة الحسكة الواقعة فى شمال شرق سوريا تسبب فى إرغام ما يقدر بستين ألف شخص على الفرار محذرة من أن ما يصل إلى 200 ألف شخص قد يحاولون الفرار فى نهاية المطاف.

وللدولة الاسلامية سجل حافل بارتكاب أعمال قتل واسعة النطاق للمدنيين فى الأراضى التى استولت عليها فى كل من العراق وسوريا والتى أعلنت فيها الخلافة، وقال عبد الرحمن إن الهجوم على كوبانى التى تسكنها أغلبية كردية وقرية برخ بوطان القريبة يمثل ثانى أكبر مذبحة يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بحق المدنيين منذ مقتل المئات من أبناء عشيرة الشعيطات السنية فى شرق سوريا العام الماضي.

وقال أن 146 مدنيا قتلوا. وقال مسؤولون أكراد أن 145 شخصا على الأقل قتلوا، وأضاف أن الهجوم تخللته ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات ملغومة على الأقل وأن من بين القتلى شيوخا ونساء وأطفالا، وأفاد تقرير بأن مقاتلى الدولة الإسلامية المهاجمين كانوا بضع عشرات وأنهم دخلوا المدينة فى خمس سيارات متخفين فى زى مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية وجماعات معارضة سورية.

وقال المرصد أنه فى هجوم اليوم الجمعة اشتبك مقاتلو الدولة الإسلامية مع قوات الحكومة السورية فى جنوب الحسكة لليوم الثانى وإن القذائف أصابت مناطق بوسط البلدة.
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مصر 365

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