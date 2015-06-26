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عريقات: الاحتلال قتل الشاب رومانيم ومساعينا فى "الجنائية" للعدالة

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عريقات: الاحتلال قتل الشاب رومانيم ومساعينا فى "الجنائية" للعدالة عريقات: الاحتلال قتل الشاب رومانيم ومساعينا فى "الجنائية" للعدالة
اتهم الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلى بقتل الشاب حماد جمعة رومانين (27 سنة) من بلدة العوجا فى اريحا، بدم بارد بإطلاق النار عليه أثناء قيادته سيارته فى البقيعة.

ونفى عريقات - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - رواية الاحتلال بأن الشهيد أطلق النار تجاه قوة إسرائيلية قرب مستوطنة "بقعوت" فى البقيعة الواقعة فى الأغوار..داعيا المجتمع الدولى الوقوف وحشد الطاقات للقضاء على هذه الظواهر التى تستهدف الحياة الإنسانية، مشددا على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس يعتبر مفتاح الأمن والسلام فى المنطقة.

وكان الشهيد رومانين قد أصيب فى وقت سابق اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلى بالقرب من حاجز "الحمرا- بقعوت" فى منطقة الأغوار.

وأضاف عريقات أن مساعى دولة فلسطين فى المحكمة الجنائية الدولية يهدف إلى تحقيق العدالة وليس للانتقام، جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبى لعملية السلام فرناندو جنتلني، والقنصل الفرنسى العام هارف ماجرو، كل على حدة.

وأوضح عريقات أن الخطوة التى سوف تتبع تقديم الملفات وانتهاء الفحص الأولى الذى بدأته المحكمة الجنائية الدولية فى شهر يناير الماضى يتمثل بعرض الملفات التى قدمتها دولة فلسطين والتى تشمل الاستيطان والعدوان على قطاع غزة 2014، والأسرى، ونتائج الفحص الأولى على مجلس القضاة فى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لاتخاذ قرار بفتح التحقيق القضائي.

فى السياق ذاته أشار عريقات إلى استمرار مساعى دولة فلسطين لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضى دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وفى ذات الوقت استمرار الإعداد لمشروع قرار جديد يطرح على مجلس الأمن، وكذلك الحال دراسة نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع للتعامل على أساس احترام القوانين والمؤسسات الدولية، وبالجدية المطلوبة
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