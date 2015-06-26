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فراس إبراهيم: المسلسلات العربية دعارة وألفاظ بذيئة وفجور وخيانة

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فراس إبراهيم: المسلسلات العربية دعارة وألفاظ بذيئة وفجور وخيانة فراس إبراهيم: المسلسلات العربية دعارة وألفاظ بذيئة وفجور وخيانة

الجمعة 26-06-2015 13:59

عبّر الفنان السوري فراس ابراهيم عن أسفه لما وصلت إليه المسلسلات العربيّة، في خضم مشاهدته للأعمال التي تعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي 2015.
وكتب الفنان السوري بكلمات غاضبة وساخرة عبر صفحته الشخصية على فيسوك، "فظيعة المسلسلات والبرامج العربية هالسنة، دعارة بتلاقي ..ألفاظ بذيئة ونابية شوارعية بتلاقي، مخدرات بأنواعها بتلاقي، نكد وقرف وفجور وخيانة وسفالة وإجرام بتلاقي".
وأضاف ابراهيم "شكراً لجهودكم حاولتو وتعبتو كتير وماقصرتو بس النتائج بشكل عام زي الزفت، نقلتم لنا الواقع من وجهة نظركم فكانت النتيجة أنّكم صنعتم بسطحية مبالغ فيها واقعاً أردء بعشرات المرات من الواقع الحقيقي، إذا كان هادا الشي مقصود فأكيد نجحتو برافو عليكم وإذا كان مومقصود فالله يكسّر إيديكم!".
يشار إلى أنّ ابراهيم غائب عن الشاشة الصغير منذ العام 2011، حيث كان آخر عمل قدّمه هو مسلسل "في حضرة الغياب" الذي يروي سيرة حياة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ولاقى وقتها موجة واسعة من الانتقادات، فضلاً عن اتّهامه بأنّه لم يتقن أداء شخصيّة الشاعر الكبير.

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