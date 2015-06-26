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السفارة الإسرائيلية في مصر عن "حارة اليهود":يحرّض ضدّنا كأننا عدو وحشي

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السفارة الإسرائيلية في مصر عن "حارة اليهود":يحرّض ضدّنا كأننا عدو وحشي السفارة الإسرائيلية في مصر عن "حارة اليهود":يحرّض ضدّنا كأننا عدو وحشي

الجمعة 26-06-2015 14:01

شنّت السّفارة الإسرائيليّة في هجوماً شديداً على صنّاع مسلسل "حارة اليهود"، واصفة المسلسل بأنّه عمل تحريضي.
وذكرت الصفحة الرسمية للسفارة على الفيسبوك، والتي تحمل اسم "إسرائيل في مصر"، أنّ العمل يعد مناقضاً تماماً لمعاهدة السلام، وجاء في بيان السفارة "لقد شعرنا بالأسف الشديد خلال متابعتنا لمسلسل "حارة اليهود" لأن المسلسل بدأ يأخذ مساراً سلبياً وتحريضياً ضد دولـة إسرائيل، حيث استخدم المسلسل الشخصيات الإنسانية ليهود الحارة كقناع ليعادي دولة إسرائيل، وكأنّها عدو وحشي يريد أن يفتك بالجميع".
وتابع البيان أنّه للأسف الشديد بعد مرور 36 عاماً على توقيع اتفاقيه السلام بين مصر وإسرائيل، لا يزال التحريض مستمراً ضد دولة إسرائيل وضد اتفاقية السلام، ونشير أنّ هذا التعامل ليس له مثيلاً بين جميع دول العالم الصديقة".
مسلسل "حارة اليهود" يشارك في بطولته كل من الفنانين منّة شلبي، هالة صدقي، إياد نصار، سيد رجب وإخراج محمد جمال العدل.

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