كريس جينر تخرج عن صمتها: كايتلي جميلة جداً

خرجت نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner عن صمتها بعد مرور أكثر من شهر على تحوّل زوجها السابق Bruce Jenner إلى امرأة.

وقالت النجمة البالغة من العمر 59 عاماً إنّ تحوّل Bruce إلى Caitlyn، ثمّ تصدّرها غلاف مجلة Vanity Fair، هو خطوة ملهمة، مضيفة أنّ Caitlyn جميلة جداً.

وأوضحت Kris أنّ خطوة زوجها السابق البالغ من العمر 65 عاماً ستكون ملهمة لكثير من الناس، فعلى الإنسان أن يُحقق أحلامه ويسعى دائماً إلى السعادة.

وأضافت النجمة أنّ Bruce كان يشعر بالتعاسة قبل الطلاق، لأنّها لم تكن الحياة التي يحلم بها، وهي لم تعلم برغبته في التحوّل إلى امرأة إلا بعد الانفصال في عام 2014.

وبعد هذا التصريح لـ Kris، عبر مجلة Vanity Fair، كتبت Caitlyn على صفحتها الخاصّة في "تويتر" :" قراءة هذا المقال تذكّرني بالحبّ والأوقات الجميلة التي أمضيناها أنا وKris أعواماً كثيرة".

يذكر أن تصريح Kris Jenner لمجلة Vanity Fair جاء أثناء حفل مجلة " MailOnline" ضمن مهرجان Cannes Lions.

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