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عادل كرم ولورين قديح بطلا فيلم "شي يوم رح فل"

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عادل كرم ولورين قديح بطلا فيلم "شي يوم رح فل" عادل كرم ولورين قديح بطلا فيلم "شي يوم رح فل"

الجمعة 26-06-2015 17:21

في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر، تطلق المخرجة اللبنانية ليال راجحة فيلمها الجديد في بيروت، والذي يحمل عنوان "شي يوم رح فل".
يشارك في الفيلم نخبة من النجوم اللبنانيين من بينهم الممثلة السينمائية لورين قديح، التي تتعامل للمرّة الثانية مع راجحة، بعد نجاحهما في فيلم "حبة لولو"، والممثل الكوميدي عادل كرم، والممثل الكبير بيار داغر والممثلة الشابة جوي كرم، مع نخبة من النجوم اللبنانيين، وهو من كتابة وإخراج ليال راجحة، أما الموسيقى التصويرية لميشال فاضل.
الفيلم في مراحل المونتاج النهائية، وتتحفّظ أسرة الفيلم على تفاصيله، إلى أن يصدر الإعلان الترويجي، إلا أنّ مصادر خاصة أكّدت لـ"سيدتي نت" أنّ القصة مختلفة تماماً عما هو متداول، وأنّ أسرة العمل تعوّل الكثير على قدرة الفيلم على الوصول إلى الجمهور العريض بمختلف شرائحه.

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