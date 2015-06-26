تايلور سويفت وحبيبها هما الثنائي الأغنى في العالم

تصدّرت النجمة العالمية Taylor Swift وحبيبها Calvin Harris لائحة الثنائيات الأعلى أجراً في العالم، وفق مجلة Forbes.

وتمكّن الثنائي من الوصول إلى المرتبة الأولى بثروة مشتركة تُقدّر قيمتها بـ146 مليون دولار، حقّقاها طِوال السنة الماضية، بفضل أعمالهما الموسيقية الرائعة.

وكان المركز الثاني من نصيب النجمة Beyonce وزوجها Jay Z بثروة وصلت إلى 110.5 ملايين دولار، فيما حلّ في المرتبة الثالثة الثنائي Blake Shelton وMiranda Lambert بثروة مشتركة تقدّر قيمتها بـ57 مليون دولار.

يشار إلى أنّ اللائحة الكاملة ستنشر خلال الأيام المقبلة في مجلة Forbes.

ويُذكر أنّ أرباح Taylor Swift التي اكتسبتها في السنة الماضية تضاعفت مع نجاح ألبومها الخامس "1989"، الذي بيع منه حوالى الـ1,287 مليون نسخة في أسبوعٍ واحد فقط، كما أنها مرتبطةً بعقود تعاونية مع كلّ من شركة Diet Coke وKeds وSony.

بدوره، يعمل Calvin Harris مع كلّ من جورجيو أرماني وشركة Sol Republic المعنية بسمّاعات الرأس، كما أنه أصدر ألبومه الرابع Motion أيضاً، في أكتوبر 2014 مع 35000 نسخة مُباعة منه في أوّل أسبوع له في الأسواق.

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