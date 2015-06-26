إستضاف برنامج "Rating رمضان" في الحلقة الثامنة نجوم مسلسل "ظرف أسود" الممثل عمرو يوسف و الممثلة درّة ، وتحدّث ضيفا البرنامج عن دورهما في المسلسل حيث قالت درّة بأنها تقوم بدور"سعاد" وهي امرأة ذات تركيبة مختلفة تجمع بين الطيبة والشر أحياناً بهدف الدفاع عن نفسها ومن أجل الحصول على حياة أفضل وأكدت درة بأنها تستمتع بالأدوار المركبة وبأن شخصية سعاد فيها تناقدات كثيرة وتمر بمراحل عديدة، أما الممثل عمرو يوسف فوصف شخصيته في المسلسل بالشخصية التي تتغير بحسب تغير الأحداث، حيث انه رجل طيب يدخل السجن لسبب سخيف، وعندما يخرج منه يرى ان كل ما حوله تغير فيتحوّل إلى رجل شرير يحاول الإنتحار عدّة مرات بسبب ظروفه.

وفي حديث عن نجاحها العام الفائت قالت درة بأنها حرصت ان تقدم عملاً مميزاً هذه السنة لأنها لا تريد ان تقدم دوراً بمستوى أقل او أن تسجن نفسها بدور يشبه ما قدمته العام الفائت في مسلسل "سجن النسا" خصوصاً أن مسلسل "ظرف أسود" قائم على الدراما التشويقية. أما عمرو يوسف فقال بأنها تربطه صداقة مع الفنانة درة من قبل ولكن هذا العمل الأول الذي يجمعه بها وقال بأنه من المشهد الأول شعر بكيمياء تربطه مع درة أثناء التمثيل.

بالفيديو: ما هو سر ظهور أحمد السقا وياسمين عبد العزيز معاً في إعلان غامض؟

وفي سؤال عن تعاونهما مع الكاتب أيمن مدحت واذا كان فيه مخاطرة كون مسلسل "ظرف أسود" هو أول عمل درامي له قالت درة بأن أي عمل لا يخلو من المخاطرة وبأن وجود الفنان عمرو يوسف والمخرج أحمد مدحت في العمل شجعها على المشاركة في المسلسل، وقال عمرو عن هذا الموضوع ان المخاطرة عادة تكون مع مخرج الجديد وليس مع كاتب جديد وعن اسم المسلسل الذي اعتبره البعض "غريب وقاتم" علق عمرو يوسف بانه في البداية كان يفضل تغيير الإسم ولكن الكاتب اختار ان يبقى على ما هو لأن الاسم مرتبط بالأحداث.

إنضمّ أثناء الحلقة مخرج العمل أحمد مدحت الذي وصف المسلسل بأنه "إختيار الإنسان بين طموحاته ومبادئه" ، كما قال أيضاً أنّ المسلسل تمّ عرضه على ثلاث قنوات، إذ عُرِض بشكل كامل على قناتين من غير حذف و تمّ حذف بعض المشاهد من المسلسل في قناة أخرى، وبأن المشهد الذي حُذِف هو مشهد مهم تبنى عليه حلقات أخرى.

عمرو يوسف: شعرت بوجود الكيمياء بيني وبين درة من المشهد الأول

و في إتصال مع الناقد الفني طارق الشناوي تطرأ إلى موضوع الرقابة التي أشادت بالدراما ، وقال بأنه من المفارقة أن تصدر النقابة بيان قاصي عن الدراما هذا العام، وبدوره إعتبر الشناوي أنّ حال الدراما هذه السنة أفضل من كل سنة كما قال أن مسلسل "تحت السيطرة" من أكثر المسلسلات التي جذبته لأنه يعالج قصة واقعية وقد تحصل في المجتمع أما عن مسلسل "ظرف أسود" فقال بأنه عمل جيد لكن الطموح الفني غير متواجد فيه.

وفي اتصال آخر مع الممثل صلاح عبدالله أكد بأنه داعم للوجوه الجديدة في التمثيل لكن مشكلة الدراما اليوم أنها باتت محصورة بشهر رمضان المبارك، كما انه وجه تحية للفنان نور الشريف وقال بأنه يفتقده كثيراً مذكراً بأن نور الشريف خرج الكثير من الوجوه الشابة.

"باب الحارة8" على الأبواب... ومعتز لن يُقتل والنّمس عريس

و في فقرة Mean Tweets إستقبل الممثل عمرو يوسف كل التغريدات التي وجّهت له بكل رحابة صدر، لتعلن بعد ذلك مروى شهاب أسماء أول خمسة مسلسلات عربية نالت على أعلى ريتينغ، إذ حافظ مسلسل "ذاكرة من ورق" على المرتبة الأولى ليأتي في المركز الثاني مسلسل "النّور" ثم المركز الثالث لمسلسل "شبيه الريح" ليتراجع مسلسل "العراب" من المركز الثاني إلى الرابع، وصولاً الى المركز الخامس مع مسلسل "غداً نلتقي".

وقبل نهاية الحلقة وجّهت الممثلة درّة تحية حب للنجمة نيللي كريم وقالت بأن نيللي هي من رفعت سقف التمثيل في مصر عالياً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"