سيف بن زايد : لن يفلح الإرهاب في النيل من إرادة الحياة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعليقا على التفجير الارهابي الذي ضرب مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بالكويت اليوم أن الإرهاب لن يفلح في النيل من إرادة الحياة مهما فعل أو بأي قناعٍ قبيحٍ أطلّ.

وقال سموه في حسابه على تويتر : "لن يفلح الإرهاب في النيل من إرادة الحياة مهما فعل، أو بأي قناعٍ قبيحٍ أطلّ".

وكان التفجير الإرهابي الذي ضرب مسجد الصادق راح ضحيته 25 شهيدا و202 مصاب .

وأكدت الإمارات في تصريح لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وقوفها الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع الشقيقة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه المحنة المشتركة في الصراع ضد الارهاب والتطرف.

وقال سمو الشيخ عبدالله ان هذه الجريمة النكراء واستهداف دور العبادة والامنين تمثل تصعيدا وحشيا من جماعات متطرفة ترتدي عباءة الدين لتبرير أعمالها البربرية والإسلام منها براء ..محذرا من الفتن الطائفية التي تسعى هذه التنظيمات الى جر المنطقة اليها.



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