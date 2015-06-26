محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبادل سموهما التهاني بالشهر الفضيل .

وقد تجاذب سموهما أطراف الحديث حول عدد من القضايا الوطنية التي تتصل بتوفير أرقى سبل العيش للمواطنين على مساحة الوطن وتعزيز مفهوم المواطنة والتلاحم الوطني والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح ومكونات مجتمع دولتنا الحبيبة .

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .

كما حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي للرياضات البحرية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الى جانب عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة .

هذا وقد أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور صلاة المغرب جماعة ودعوا الله جل في علاه ان يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويكلأه بعنايته الربانية ويديم على دولتنا وشعبنا نعمة الرخاء والسلام والوئام .

ثم تناول صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والشيوخ والحضور طعام الافطار الى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة.