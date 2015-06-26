منع الحمل ليست مسئولية حواء فقط.. وسائل منع الحمل للرجال آمنة للزوجين

الأسباب التى تستدعى استخدام الرجل لوسائل منع الحمل

وسائل منع الحمل لم تعد حكرا على النساء فقط، فهناك العديد من الوسائل التى تساهم بصورة كبيرة على منع الحمل، والتى يمكن أن يستخدمها الرجال أيضا، بل تعد من الوسائل الأكثر أمانا مقارنة بموانع الحمل الهرمونية التى تعتمد عليها النساء.>ومن أهم الأسباب التى تستدعى ضرورة استخدام الرجل لموانع الحمل، هى ما يوضحها استشارى أمراض النساء الدكتور عطية ابو النجا، مؤكدا أن هناك بعض النساء قد لا يتمكن من استخدام أى من وسائل الحمل وخاصة الهرمونية.

ويوضح أبو النجا أن إصابة المرأة بالأورام السرطانية يعد من أقوى الأسباب التى تؤدى إلى ضرورة امتناعها عن استخدام وسائل الحمل الهرمونية.

كما قد تواجه بعض النساء مشاكل صحية جراء استخدام اللولب كوسيلة لمنع الحمل، وفى حالة كانت المرأة تعانى من تلك المشاكل بجانب أسباب أخرى تمنعها من تناول الموانع الهرمونية، هنا يصبح الاعتماد على استخدام الرجل لوسائل منع الحمل أمرا لا مفر منه.

الواقى الذكرى وربط الوعاء الناقل للحيوانات المنوية وسائل آمنة لمنع الحمل عند الرجل

>وعن وسائل منع الحمل عند الرجال يؤكد حامد عبد الله أستاذ أمراض العقم والذكورة، أن وسائل منع الحمل التى يتبعها الرجل تعد أكثر آمانا وأقل فى جميع آثارها السلبية، مقارنة بوسائل منع الحمل لدى النساء.

ومن أكثر موانع الحمل انتشارا بين الرجال هو الواقى الذكرى إلا أن نسب حمايته تعد منخفضة مقارنة بالعديد من الوسائل الأخرى.

كما يوضح حامد أن أكثر الوسائل أمانا وفاعلية لمنع الحمل لدى الرجال، هو ربط الوعاء الناقل للحيوانات المنوية فى السائل المنوى، وتجرى تلك العملية ببنج موضعى ويستغرق إجرائها حوالى عشرة دقائق فقط، دون أى آثار سلبية لاحقة.

كما يمكن إعادة عمل تلك القناة مرة أخرى بنفس الجراحة، فى حالة الرغبة بالحمل