"حزب الله" اللبنانى يدين تفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت

أدان "حزب الله" اللبنانى بشدة اليوم الجمعة التفجير الذى استهدف مسجد الإمام الصادق فى الكويت معتبراً أن هذه الجريمة هى إساءة الى جميع المسلمين .

وقال الحزب فى بيان "يدين حزب الله بشدة الجريمة الجديدة التى ارتكبتها عصابات الإجرام والتكفير فى مسجد الإمام الصادق (عليه السلام) فى الكويت والتى استهدفت مصلين صائمين ساجدين لله تعالى فى شهر رمضان المبارك، فى ما يشكل أبشع انتهاك لحرمة هذا الشهر الكريم ولبيت من بيوت الله".

ورأى أن " هذه الجريمة الفظيعة هى إساءة إلى جميع المسلمين سنّة وشيعة فى الكويت، كما أنها طعنة لكل مسلمى العالم على مختلف مذاهبهم، تقوم بها هذه المجموعة المنحرفة التى تعمل لهتك حرمة الدين الحنيف فى كل يوم عبر استهدافهم للمساجد والمقدسات فى كل أنحاء عالمنا الإسلامي".

وأضاف "إن من يقومون بهذه الجرائم من أصحاب الفكر التكفيرى الإرهابى الآثم يمارسون وحشيتهم ضد الجميع، فيرتكبون مجازر توازى أفظع ما شهدته البشرية على امتداد تاريخها، منفذين بذلك أهداف القوى المعادية لأمتنا عن سابق إصرار وتعمّد".

ودعا الحزب فى بيانه " الشعب الكويتى إلى الصبر والتماسك ومنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم الدنيئة بنشر الفتنة والفوضى فى هذا البلد العزيز".

وشدد "على أهمية الجهود التى تُبذل لتحصين الوحدة الوطنية، ودعا جميع الهيئات الحكومية والشعبية إلى التعاون والتكاتف فى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، وإلى اتخاذ جميع الخطوات الإجرائية لمنع تكرار هذا العمل الآثم ومحاسبة المنفذين والمحرضين والداعمين لهم".

وكان تفجيرً وقع اليوم الجمعة فى مسجد الإمام الصادق فى منطقة الصوابر فى الكويت أثناء الصلاة ، وأدى إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة 202 . وقد أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

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