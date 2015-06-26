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استئناف محاكمة «مرسي» و10 آخرين أمام الجنايات غدًا في «التخابر»

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استئناف محاكمة «مرسي» و10 آخرين أمام الجنايات غدًا في «التخابر» استئناف محاكمة «مرسي» و10 آخرين أمام الجنايات غدًا في «التخابر»

الرئيس الأسبق، محمد مرسي

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 أخرين، المتهمين بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة إلى دولة قطر.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر صورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.

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