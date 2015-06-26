غدًا… محاكمة الفنانة الخليجية أحلام سب وقذف محمد الغيطي

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار هاني الليثي، ثانى جلسات الجنحة التي أقامها الإعلامي محمد الغيطي ضد المطربة أحلام الشمسي، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أحلام قد هاجمت المتسابقة ياسمينا ببرنامج “آرب جوت تالنت”، ما دفع الغيطى للهجوم عليها مستنكرًا رد فعلها تجاه المتسابقة قائلًا :”أحلام مطربة مصطنعة بعد 5 آلاف عملية تجميل التي أجرتها”.

وأثار تعليق الغيطى غضب المطربة فهاجمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقالت: ”عشان تعمل نفسك شجاع أمام القناة تفوهت بهذا الكلام، أعتقد لو بكيت زى الحريم كانو زودوا راتبك”.

وطالب الغيطي فى دعواه بتعويض مادي قدره 2 مليون جنيه وسيتم إعلان المطربة بالطرق الدبلوماسية عن طريق رئيس نيابة غرب القاهرة.